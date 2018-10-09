Армяне нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.