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    Армяне нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции Азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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