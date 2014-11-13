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    ​Аппатурай: Стороны должны придерживаться дипломатического решения конфликта

    Спецпредставитель генсека НАТО обеспокоен инцидентом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай выразил обеспокоенность в связи с инцидентом на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск 12 ноября.

    Как сообщает Report, Дж. Аппатурай заявил, что "каковы бы ни были причины инцидента, обе стороны должны соблюдать сдержанность и придерживаться дипломатического решения конфликта".

    Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.

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