Али Гасанов: Азербайджан способен в короткое время освободить свои оккупированные земли

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан способен в короткое время освободить свои оккупированные земли. Но мы не хотим кровопролития. Мы совместно с международной общественностью предпринимаем усилия по мирному решению конфликта. Но если армяне не понимают этого, то Азербайджан освободит свои земли любым путем".

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому телеканалу TRT World в связи с ситуацией, сложившейся в последние дни на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, на оккупировавшую азербайджанские территории Армению всегда оказывалось международное давление: "Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения не выполняет этих резолюций, устраивает провокации и обвиняет в произошедшем Азербайджан. 2 апреля Армения вновь совершила провокацию и получила достойный ответ. Армения должна знать, что мы больше не намерены терпеть эти провокации. Мы всегда относимся с уважением к решениям Совета Безопасности ООН, призывам Минской группы ОБСЕ. Однако данные структуры не оказывают никакого давления на Армению, которая не проявляет уважения к ним. Именно в результате того, что Армению не заставляют положить конец оккупации и не оказывают на нее давления, армяне на протяжении свыше 20 лет сохраняют статус-кво, и более миллиона наших соотечественников находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджан способен в короткое время освободить свои оккупированные земли. Но мы не хотим кровопролития. Мы совместно с международной общественностью предпринимаем усилия по мирному решению конфликта. Но если армяне не понимают этого, то Азербайджан освободит свои земли любым путем".