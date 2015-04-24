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    ​Ахмед Давудоглу: Визит Олланда и Путина в Ереван бросит тень на объективность деятельности Минской группы ОБСЕ

    Мы ожидаем объективности от Минской группы ОБСЕ в вопросе Нагорного Карабаха

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Визит президента Франции Франсуа Олланда и главы России Владимира Путина в Ереван бросит тень на объективность деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу на мероприятии по случаю открытия 95-летия Великого национального собрания Турции.

    Он отметил, что ожидает объективности от Минской группы ОБСЕ в вопросе Нагорного Карабаха в отношении позиции армян, использующих происходящие события для своей выгоды. 

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