​Ахмед Давудоглу: Визит Олланда и Путина в Ереван бросит тень на объективность деятельности Минской группы ОБСЕ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Визит президента Франции Франсуа Олланда и главы России Владимира Путина в Ереван бросит тень на объективность деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта". Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу на мероприятии по случаю открытия 95-летия Великого национального собрания Турции.

Он отметил, что ожидает объективности от Минской группы ОБСЕ в вопросе Нагорного Карабаха в отношении позиции армян, использующих происходящие события для своей выгоды.