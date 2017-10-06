Замминистра иностранных дел Турции: Будут приняты соответствующие шаги в отношении турецких политиков, посетивших Нагорный Карабах

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Стамбул. 6 октября. REPORT.AZ/ "Турция примет соответствующие шаги в отношении турецких политиков, посетивших Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана".

Об этом турецкому бюро Report заявил замминистра иностранных дел страны Ахмет Йылдыз.

"Когда это произошло, я был за границей. Мне сообщили о случившемся. Естественно, следует быть внимательными. Уязвимость Азербайджана также и наша. Особенно подобное недопустимо, пока продолжается оккупация территорий Азербайджана. В отношении подобных лиц приняты и будут приниматься необходимые шаги".

Вусала Аббасова