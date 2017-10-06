 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замминистра иностранных дел Турции: Будут приняты соответствующие шаги в отношении турецких политиков, посетивших Нагорный Карабах

    Уязвимость Азербайджана также и наша
    © Report

    Стамбул. 6 октября. REPORT.AZ/ "Турция примет соответствующие шаги в отношении турецких политиков, посетивших Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана".

    Об этом турецкому бюро Report заявил замминистра иностранных дел страны Ахмет Йылдыз.

    "Когда это произошло, я был за границей. Мне сообщили о случившемся. Естественно, следует быть внимательными. Уязвимость Азербайджана также и наша. Особенно подобное недопустимо, пока продолжается оккупация территорий Азербайджана. В отношении подобных лиц приняты и будут приниматься необходимые шаги".

    Вусала Аббасова

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi