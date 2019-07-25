Закир Гасанов проверил боеготовность воинских частей в прифронтовой зоне

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся в прифронтовой зоне для проверки воинских частей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство, министру обороны было доложено об оперативной обстановке. Затем генерал-полковник З.Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями противника.

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава требования Верховного главнокомандующего и задачи, предстоящие выполнить.

Министр обороны высоко оценил боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

В завершение министр побеседовал с личным составом за чайным столом.