Генсек ОБСЕ: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе придаст динамику переговорному процессу

ОБСЕ удовлетворены фактом, что Баку и Ереван сохраняют стабильную ситуацию в сфере безопасности в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Я могу сказать, что динамика переговорного процесса немного замедлилась, но тем не менее мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая планируется на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, придаст новую динамику этому процессу", - заявил Т.Гремингер.

По его словам, ОБСЕ удовлетворена фактом, что стороны конфликта сохраняют стабильную ситуацию в сфере безопасности.

"Это очень важно, поскольку жизнь людей по обе стороны контактной линии, конечно, должны сохраняться - это касается как военных, так и гражданского населения", - подчеркнул генсек ОБСЕ.

Он указал на необходимость мер по укреплению доверия.

"Некоторые из них были уже реализованы, такие как создание прямой контактной линии между Ереваном и Баку. Это все должно принести положительные результаты. По ряду моментов переговоры не продвигаются в том, что касается обмена заложниками и взаимных визитов журналистов. Я надеюсь, что вскоре мы сможем перейти к реализации этих мер укрепления доверия", - резюмировал Т. Гремингер.