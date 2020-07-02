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ВС Армении нарушили перемирие 53 раза за сутки

ВС Армении нарушили перемирие 53 раза за сутки Ответным огнем обстрел противника был подавлен
Нагорно-карабахский конфликт
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2 июля 2020 г. 09:31
ВС Армении нарушили перемирие 53 раза за сутки

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 53 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəsi 53 dəfə pozub

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