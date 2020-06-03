ВС Армении нарушили перемирие в различных направлениях фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Мунджуглу Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.