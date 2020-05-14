МИД РФ: Вопрос обмена заложниками между Азербайджаном и Арменией находится на повестке

"Обмен заложниками между Азербайджаном и Арменией - одна из тем, находящихся на повестке".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, вопрос обмена заложниками всегда стоит на повестке дня:

"В прошлом году в Москве было принято решение, что заключенных могут посещать их родственники. Затем Азербайджан и Армения вернули по одному заложнику. В настоящее время в этой области ведутся переговоры с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Официальный представитель МИД России заявила, что Россия держит вопрос в центре внимания.

Отметим, что помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о готовности официального Баку к обмену содержащихся в заложниках в Ереване азербайджанцев по принципу “всех на всех”.

Напомним, что 11 июля 2014 года азербайджанские гражданские лица Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных и сфабрикованных обвинений, выдвинутых незаконным режимом, созданным на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, над ними было произведено судилище, в результате которого Д.Аскеров был приговорён к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики на встречах руководства и глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, а также во время обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями в 2017 и 2018 годах неоднократно высказывала противоположной стороне принципиальную позицию Азербайджанской Республики об освобождении заложников и пленных в формате "всех на всех".