​Вооруженные силы Азербайджана нанесли 124 огневых удара по армянским позициям

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 60 мм, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 92 раза за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гаймаглы и Кямярли Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан, Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Гызылоба, Чайлы Тертерского района, Новрузлу, Сарыджаллы, Юсифджанлы, Кянгярли, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 124 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.