Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой

Распространенное в социальных сетях видеообращение сепаратистского руководителя вымышленного "НКР" Араика Арутюняна, снятое якобы в церкви в Шуше, стало предметом широких обсуждений

Распространенное в социальных сетях видеообращение сепаратистского руководителя вымышленного "НКР" Араика Арутюняна, снятое якобы в церкви в Шуше, стало предметом широких обсуждений.

Как передает Report, один из моментов, привлекающих внимание, состоит в том, что тщательный анализ всех видео и официальных сообщений, распространенных в связи с боевыми действиями за последние 10 дней, ясно показывает, что данное видеобращение не было снято в указанный день, то есть 30 октября.

Так, если учесть территории, на которых шли боевые действия, динамику продвижения Азербайджанской армии, географию расположения освобожденных населенных пунктов, то с легкостью можно определить, что данное видео было снято не 30 октября, а как минимум дней за 7-10 до этого.

То, что это видео было снято заранее и состряпано в спешке, говорит о том, что руководство сепаратистского режима понимало, что Азербайджанская армия очень скоро возьмет под контроль эти территории.

Видеообращение было снято где-то 20-22 октября. Сразу после съемок Араик Арутюнян со своей свитой покинул Карабах и обосновался на территории Армении, вблизи армяно-азербайджанской государственной границы.

Таким образом становится очевидно, что судьбы молодых армян, бесславно потерявших в боях свои жизни или ставших инвалидами, как всегда, не интересуют криминальное военно-политическое руководство Армении.