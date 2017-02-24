В Тбилиси прошла конференция на тему "Абхазский, осетинский, нагорно-карабахский конфликты и перспективы решения" - ФОТО

Тбилиси. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили прошла конференция на тему "Абхазский, осетинский, нагорно-карабахский конфликты и перспективы решения".

Как сообщает грузинское бюро Report, на конференции принимали участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, сотрудники посольства, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Мамедов, генеральный директор ООО “SOCAR Energy Georgia” Махир Мамедов, сотрудник Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана Фаиг Исмайлов, представители азербайджанских и грузинских НПО, а также профессорско-преподавательский состав и студенты.

Открывая мероприятие вступительным словом, директор Института кавказоведения университета, профессор Цира Барамидзе сказала, что главной целью мероприятия является обсуждение причин процессов, происходящих на Южном Кавказе, в особенности причины образования конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Осетии, обсуждение их горьких последствий, проведение обмена мнениями о путях решения этих конфликтов.

Проректор университета Михеил Чхенгелия подчеркнул особую важность таких мероприятий в просвещении нового поколения о причинах возникновения конфликтов и их горьких последствиях.

Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, выступив на конференции, проинформировал участников о причинах армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что Ходжалинский геноцид является одним из самых горьких последствий этого конфликта, эта трагедия - самое ужасное преступление, совершенное не только против азербайджанцев, но и человечества в целом. Д.Гасанов заявил о важности информирования молодежи о нагорно-карабахском, абхазском, осетинском конфликтах, а также наказания виновных.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльман Мамедов в своем выступлении провел параллели между абхазским, осетинским и нагорно-карабахским конфликтами, рассказал о горьких последствиях международного терроризма. Он сказал, что такие преступления управляются из одного центра. Депутат подчеркнул, что международное сообщество должно выразить резкую позицию к таким кровавым преступлениям, как Ходжалинский геноцид, чтобы в дальнейшем избежать таких трагедий.

Ученый-историк Мамука Арешидзе в своем выступлении рассказал о схожей истории азербайджанского и грузинского народов, истории конфликтов на Южном Кавказе, значимости союза между дружественными и братскими народами.

После этого были заслушаны доклады на темы "Цель нагорно-карабахского конфликта и пути решения","Грузино-абхазский конфликт: главные аспекты конфликта и пути решения", "Модель стабильности и партнерство на Кавказе: в политической географии XXI века".

Сотрудник Института по правам человека НАНА, председатель Общественного объединения "Организация охраны памятников" Фаиг Исмайлов выступил с докладом на тему "Причины возникновения военных конфликтов на Южном Кавказе и пути решения проблемы".

В ходе докладов и выступлений было затронуто о горьких последствиях конфликтов, происходящих в мире и на Южном Кавказе. Было отмечено, что Южный Кавказ всегда находился в центре внимания силовых центров. В докладах, посвященных Нагорному Карабаху, было подчеркнуто, что конфликты на Южном Кавказе начались в особенности после переселения армян на Южный Кавказ. Инициаторы этого переселения преследовали цель держать регион в постоянном напряжением. Сегодня три из восьми конфликтов на постсоветском пространстве находятся на Южном Кавказе, что еще раз показывает значимость Южного Кавказа.

В ходе выступлений особо была подчеркнута мысль, что безопасность на Южном Кавказе важна не только для региона, но и для Европы в целом.