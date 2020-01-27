В Лос-Анджелесе показали получивший голливудскую награду фильм об агрессии Армении

В Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе (США) продемонстрирован документальный фильм "Черные сады: Войны Азербайджана и Армении" (Black Orchards: Azerbaijan and Armenia’s Wars), подготовленный турецким каналом TRT World.

Как сообщили Report в Генконсульстве, фильм был удостоен награды в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" на Голливудском международном фестивале короткометражных фильмов, проходившем в Лос-Анджелесе.

На мероприятии, проведенном при организации Генконсульства, принимали участие автор сценария фильма Губаи Шахбандар, режиссер и продюсер фильма Атахан Керкюклю, а также генконсулы различных зарубежных стран, политические деятели, видные деятели науки и культуры, журналисты, активисты азербайджанской общины, руководители турецкой, еврейской, пакистанской, корейской и латинской общин.

Открыв мероприятие вступительным словом, генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев рассказал о трагедии Черного Января, учиненной в 1990 году над азербайджанским народом. Затем участники мероприятии почтили память жертв Черного Января минутой молчания.

Генконсул рассказал об истории возникновения армяно-азербайджанского конфликта, довел до сведения участников мероприятия факты о политике оккупации и этнической чистки, проводимой Арменией против нашей страны. Дипломат высоко оценил подготовленный с большим профессионализмом документальный фильм "Черные сады: Войны Азербайджана и Армении". Затем был продемонстрирован сам фильм.

Вслед за этим О.Шахбандар и А.Керкюклю ответили на вопросы участников мероприятия.

Короткую видеозапись с мероприятия можно просмотреть по ссылке: https://youtu.be/HdfJCHrKG3Y