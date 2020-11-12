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В Шушу переведен отдел полиции, начала работу военная комендатура

В Шушу переведен отдел полиции, начала работу военная комендатура Исполнять обязанности военного коменданта  будет начальник полиции
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 14:34
В Шушу переведен отдел полиции, начала работу военная комендатура
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Принимаются меры в соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, на этих территориях отделы полиции будут осуществлять особое управление по каждому району в качестве временных комендатур.

Уже начался перевод соответствующих отделов полиции на освобожденные от оккупации территории.

Отдел полиции будет осуществлять особое управление в том числе в городе Шуша, освобожденном от армянской оккупации 8 ноября. Исполнять обязанности военного коменданта будет начальник полиции.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa Polis Şöbəsi Şuşaya köçürülüb, hərbi komendantlıq fəaliyyətə başlayıb

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