В Шушу переведен отдел полиции, начала работу военная комендатура

Принимаются меры в соответствии с указом президента Ильхама Алиева "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, на этих территориях отделы полиции будут осуществлять особое управление по каждому району в качестве временных комендатур.
Уже начался перевод соответствующих отделов полиции на освобожденные от оккупации территории.
Отдел полиции будет осуществлять особое управление в том числе в городе Шуша, освобожденном от армянской оккупации 8 ноября. Исполнять обязанности военного коменданта будет начальник полиции.