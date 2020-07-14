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В результате обстрела армянской армии погиб мирный житель

В результате обстрела армянской армии погиб мирный житель Обстрел мирного населения из тяжелого орудия – наглядный показатель армянского фашизма и варварства
Нагорно-карабахский конфликт
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14 июля 2020 г. 13:32
В результате обстрела армянской армии погиб мирный житель

14 июля в результате артиллерийского обстрела со стороны вооружённых сил Армении на направлении Товузского района Азербайджана погиб мирный житель.

Как передает Report, это житель села Агдам Товузского района, Азизов Азиз Иззят оглу 1944 г.р. (76 лет).

Обстрел мирного населения из тяжелого орудия – наглядный показатель армянского фашизма и варварства.

В предыдущие периоды армяне также продолжительно обстреливали жилые пункты из тяжелого оружия. В результате этого погибали гражданские лица, наносился серьезный урон хозяйству, имуществу населения, инфраструктуре жилых пунктов.

Международная общественность, сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны отреагировать на нацеливание военных подразделений Армении на мирное азербайджанское население и серьезным образом это осудить.

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