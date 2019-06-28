В ПАСЕ распространено заявление в связи с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым - ФОТО

В рамках летней сессии ПАСЕ наша делегация в структуре провела мероприятие под названием "Гуманитарный вопрос двух азербайджанцев - гражданских лиц: Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева", посвященный вопросу взятых Арменией в заложники азербайджанцев - гражданских лиц.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе мероприятия было сообщено, что заложники содержатся в бесчеловечных условиях, их жизни находятся под угрозой, состояние здоровья тяжелое. Учитывая вышеперечисленное, с целью освобождения заложников участники мероприятия адресовали заявление генсеку Совета Европы, Парламентской Ассамблее Совета Европы и уполномоченному структуры по правам человека. Заявление подписано европейскими парламентариями и доставлено адресатам. Заявление размещено на сайте структуры.

В заявлении доводится до сведения, в каких условиях азербайджанцы были взяты в заложники, содержатся призывы к их освобождению.

В заявлении говорится: "11 июля 2019 года исполнится 5 лет с тех пор, как граждане Азербайджана Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в заложники во время посещения могил родственников близ оккупированного Арменией Кельбадждарского района Азербайджана. Они представляют стотысячную азербайджанскую общину, изгнанную с родных земель в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы глубоко обеспокоены тем, что все призывы, сделанные по сей день для их освобождения, были отвергнуты. Мы сообщаем, что в 2015 году в связи с их вопросом состоялось обращение в Европейский суд по правам человека.

25 июня этого года в ПАСЕ во время мероприятия, организованной делегацией Азербайджана в данной структуре, еще раз напомнили, что Аскеров и Гулиев находятся в угрожающей их жизни и безнадежной ситуации, и с целью прекращения этой ситуации международная общественность должна резко отреагировать на гуманитарный вопрос в связи с ними. Для этого мы срочно призываем генсека Совета Европы, ПАСЕ и уполномоченного структуры по правам человека обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение этих азербайджанских заложников для восстановления их нарушенных прав. Мы с нетерпением ждем решения Европейского суда по правам человека об их освобождении".