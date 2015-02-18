​В Палате депутатов Конгресса Мексики состоялась конференция в рамках компании "Справедливость Ходжалы"

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В Палате депутатов Конгресса Мексики состоялась конференция в рамках международной компании "Справедливость Ходжалы". Об этом сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике.

На конференции под названием "Международная повестка дня: похищения людей и геноцид, Ходжалинский геноцид" приняли участие члены Палаты депутатов Конгресса Мексики, ректор Американского института Рубен Салас, представитель мексиканского Музея памяти и терпения Алан Гарсиа, послы Украины, Грузии, Пакистана, Болгарии и Словакии в Мексике, представители мексиканской общественности, научные деятели, преподавательский и студенческий состав ведущих университетов.

Мероприятие, прошедшее под координаторством Мексиканского фонда мира, справедливости и окружающей среды, возглавлял генеральный директор фонда Альфредо Рохас. Открывший конференцию вступительным словом Альфредо Рохас отметил, что главной целью мероприятия является информирование нового поколения о таких преступлениях как похищения людей и геноцид, важности проведения соответствующей просветительской работы для предотвращения подобных фактов.

Выступивший на конференции посол Азербайджана в Мексике Ильгар Мухтаров отметил, что 23 года назад Вооруженные силы Армении оккупировали принадлежащий Азербайджану Нагорный Карабах, включая и Ходжалы. Он рассказал о том, что Ходжалы был стерт с лица земли, здесь были совершены преступления против человечности, гражданское население региона стало жертвой политики этнической чистки, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Затем участникам был представлен документальный фильм на испанском языке о Ходжалинском геноциде.

Выступивший на конференции посол Украины Руслан Спирин в контексте существующих на постсоветском пространстве конфликтов провел параллели между армяно-азербайджанским конфликтом и военной оккупацией и сепаратизмом, с которыми столкнулась сегодня Украина, проинформировал слушателей по этой теме. Наряду с этим он отметил, что Азербайджан поддержал принятую недавно резолюцию ООН о территориальной целостности Украины, а Армения проголосовала против нее.

В ходе мероприятия посольством Азербайджана в Мексике участникам были розданы журналы "Ходжалинский геноцид" на испанском языке.