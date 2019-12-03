Лавров: В карабахском урегулировании есть место для компромисса

Россия, как сопредседатель МГ ОБСЕ, будет содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

"У нас есть понимание, что компромисс имеет место. Этот конфликт - один из наиболее длительных на пространстве СНГ", - заявил С.Лавров.

По его словам, Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет полностью содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Надеемся, что будут результаты", - подчеркнул российский министр.