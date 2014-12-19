Дачич: Урегулирование замороженных конфликтов является приоритетом председательства Сербии в ОБСЕ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Председательство в ОБСЕ будет большим вызовом, но тем не менее, это шанс показать Сербию как вызывающую доверие страну".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, комментируя председательство страны в ОБСЕ в следующем году.

По его словам, приоритетами Сербии во время председательства страны в ОБСЕ станут мирная и стабильная Европа, мирное урегулирование существующих на пространстве организации конфликтов: "Сербия также сделает все, чтобы "замороженные конфликты" в ОБСЕ не разгорелись вновь. Тут и вопрос Минской группы ОБСЕ по Карабаху, Женевские дискуссии и т.д. Мое желание заключается в том, чтобы посетить все эти места. 15 января состоится заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где я встречусь со всеми спецпредставителями, руководителями различных органов".

И.Дачич также сообщил, что очередное заседание Совета Министров ОБСЕ состоится в Белграде 2-3 декабря 2015 года.