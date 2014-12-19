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    Дачич: Урегулирование замороженных конфликтов является приоритетом председательства Сербии в ОБСЕ

    Действующий председатель ОБСЕ в 2015 году посетит страны с замороженными конфликтами

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Председательство в ОБСЕ будет большим вызовом, но тем не менее, это шанс показать Сербию как вызывающую доверие страну". 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, комментируя председательство страны в ОБСЕ в следующем году.

    По его словам, приоритетами Сербии во время председательства страны в ОБСЕ станут мирная и стабильная Европа, мирное урегулирование существующих на пространстве организации конфликтов: "Сербия также сделает все, чтобы "замороженные конфликты" в ОБСЕ не разгорелись вновь. Тут и вопрос Минской группы ОБСЕ по Карабаху, Женевские дискуссии и т.д. Мое желание заключается в том, чтобы посетить все эти места. 15 января состоится заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где я встречусь со всеми спецпредставителями, руководителями различных органов".

    И.Дачич также сообщил, что очередное заседание Совета Министров ОБСЕ состоится в Белграде 2-3 декабря 2015 года. 

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