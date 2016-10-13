Ушаков: У России нет большого оптимизма по поводу урегулирования карабахского конфликта в ближайшее время

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Москва не считает, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, но продолжит содействовать прекращению спора.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я бы не сказал, что мы здесь испытываем большой оптимизм по поводу урегулирования этого конфликта в ближайшее время, но будем продолжать настойчиво работать и с Баку, и с Ереваном, и в сотрудничестве с нашими партнерами", - сказал журналистам Ю.Ушаков.