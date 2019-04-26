Посол: Пока не освобождены азербайджанские земли, ни о каком примирении с Арменией и речи быть не может - ЭКСКЛЮЗИВ

"До освобождения азербайджанских территорий ни о каком примирении с Арменией и речи быть не может ".

Об этом французскому бюро Report заявил посол Турции во Франции Исмаил Хаггы Муса.

Посол подчеркнул, что Турция требует у Армении безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель: "Официальная Анкара привержена этой позиции. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, оккупированная армянами. Захвачены 20% азербайджанских территорий. Пока Армения держит азербайджанские земли под оккупацией, ни о каком примирении с ней не может быть и речи".

Коснувшись усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта, посол отметил: "Состоялись ряд встреч официальных лиц Азербайджана и Армении, ведутся переговоры. Мы поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и надеемся на успешность переговорного процесса. Турция поддержит любое приемлемое для Азербайджана решение. Беды Азербайджана – наши беды, радость – наша радость".

И.Х.Муса заявил, что Турция оказывает поддержку Азербайджану не только в нагорно-карабахском, но и во всех остальных вопросах: "На международных мероприятиях, где отсутствует Турция, наши интересы отстаивает Азербайджан, а там, где нет Азербайджана, его интересы бдит наша страна. Наши государства связаны общностью истории, культуры, узами братства. Мы сотрудничаем в крупных и важных проектах".