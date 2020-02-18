Тойво Клаар: ЕС содействует усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ в карабахском вопросе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар обсудили в Ереване процесс карабахского урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в ходе встречи стороны также обсудили двусторонние отношения Армении и ЕС.

Наряду с этим Т.Клаар провел встречу и с министром обороны Армении Давидом Тонояном, в ходе которой он заявил, что "Евросоюз полностью содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и готов внести свой вклад в активизацию переговоров в этом формате".