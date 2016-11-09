Сюзан Джагинян: "Я осуждаю военное преступление в Ходжалы"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян является главным препятствием на пути к миру в Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил армянская журналистка, общественный деятель Сюзан Джагинян на конференции "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

"Карабахский конфликт принес армянскому народу только слезы и горе. Вы спрашиваете об оккупации азербайджанских земель? Но этот вопрос не ко мне, а к руководству Армении. К тем, кто не заинтересован в мире", — заявила С.Джагинян.

По ее словам, с момент возникновения карабахского конфликта в Ереване к власти приходили люди, крайне заинтересованные в сохранении войны.

Она подчеркнула, что в Армении живет очень много людей, которые думают, как она.

"Мой приезд нацелен на то, чтобы укрепить мир. Нельзя убивать детей, они - свет очага", - сказала С.Джагинян.

Она отметила, что жители Армении должны сплотиться и добиться от президента, чтобы он положил конец войне.

"Саргсян и Кочарян уничтожают свой народ, если они продолжат свое правление, армянского народа не будет. Он просто исчезнет", - добавила общественный деятельность.

Говоря о своем возвращении в Армении С.Джагинян подчеркнула, что обязательно вернется на родину, так как считает себя большим патриотом.

"Я не хочу сдавать свою страну преступникам. Я не сдам свою страну таким, как Серж Саргсян. Это моя страна, а не его. И за свою жизнь не боюсь. Жизнь — она одна", - сказала она.

По ее словам, армянские власти используют патриотизм для манипулирования массами и для утверждения ненавистнической идеологии.

Она также отметила, что намерена почтить память жертв Ходжалинского геноцида.

"Завтра я посещу Мемориал памяти жертв Ходжалы. Я осуждаю это военное преступление и выражаю свое соболезнование азербайджанскому народу", - сказала С. Джагинян.