Спецпредставитель ПА ОБСЕ: Особое внимание международного сообщества необходимо для cоздания прочного мира в Карабахе

© AP Photo/ Darko Vojinovic

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Мы никогда не должны забывать, что нагорно-карабахский конфликт по-прежнему приводит к жертвам - этот статус-кво просто неприемлем". Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин, завершив двухдневный визит в Азербайджан.

"Я планирую продолжить работу, чтобы сохранить эту трагическую реальность в повестке дня политических лидеров здесь, в регионе и на международном уровне", - заявил К. Вигенин.

Специальный представитель подтвердил, что военного решения конфликта не существует, заявив о своей поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Существует тенденция, что мир просыпается в конфликте каждый раз, когда происходит большая эскалация боевых действий, но мир не может быть достигнут при случайных усилиях. Особое внимание на самых высоких уровнях необходимо для cоздания прочного мира", - сказал он.

Он отметил, что большее международное внимание может помочь поддерживать мирные усилия. Спецпредставитель заявил, что для разрешения конфликтов может быть конструктивным парламентское измерение.

К. Вигенин сообщил, что проинформирует о результатах своего визита Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ 4 октября и изложит конкретные предложения относительно будущего участия в регионе.

Напомним, в рамках визита в Азербайджан спецпредставитель встретился со спикером парламента Октаем Асадовым, заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым, членами азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, членами Комитета по иностранным делам и вопросам межпарламентских отношений, представителями партий, представленных в парламенте, а также представителями гражданского общества. В рамках визита К. Вигенин также посетил Масазыр, чтобы встретиться с вынужденными переселенцами.

После Баку К. Вигенин посетит Тбилиси и Ереван.