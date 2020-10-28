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Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и замгоссекретаря США

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и замгоссекретаря США Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
Нагорно-карабахский конфликт
28 октября 2020 г. 19:49
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и замгоссекретаря США

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Об этом Report сообщили в МИД.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Армения, грубо нарушив свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, в третий раз не соблюдает согласованный режим гуманитарного прекращения огня, в то же время намеренно избирает своей целью мирных граждан Азербайджана в городе Барда. Министр отметил, что после встречи в Вашингтоне и в преддверии переговоров в Женеве невинное гражданское население, включая детей и женщин, городов нашей страны, расположенных далеко от зоны конфликта, неоднократно подверглось атакам ВС Армении.

Джейхун Байрамов также проинформировал своего собеседника о потерях среди гражданских лиц в результате коварного ракетного обстрела армянской стороны.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган выразил обеспокоенность в связи с потерями среди гражданских лиц, отметил, что атаки на них неприемлемы. Он подчеркнул важность принятия сторонами мер, направленных на снижение напряженности и достижения политического урегулирования конфликта.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, US Deputy Secretary of State hold phone talk
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov və ABŞ Dövlət katibinin müavini arasında telefon danışığı olub

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