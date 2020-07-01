Сопредседатели Минской группы о встрече с главами МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) распространяли заявление по поводу вчерашней встречи в формате видеоконференции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его армянским коллегой Зохрабом Мнацаканяном.

Об этом Report передает со ссылкой на ОБСЕ.

Стороны обсудили ситуацию в области общественного здравоохранения в регионе, текущую динамику нагорно-карабахского конфликта и дальнейшие шаги в мирном процессе. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие в этих обсуждениях.

Сопредседатели подчеркнули важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Они положительно оценили относительную стабильность на местах и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации

Вместе с тем, ссылаясь на свое заявление от 9 марта 2019 года, сопредседатели с озабоченностью отметили, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на изменение ситуации, могут подорвать процесс урегулирования.

Сопредседатели подчеркнули, что военного решения конфликта не существует. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели также подчеркнули настоятельную необходимость возобновления мониторинга под руководством Действующего председателя ОБСЕ, как только позволят условия.

Сопредседатели и министры иностранных дел договорились провести еще одну совместную видеоконференцию в июле и встретиться лично как можно скорее.