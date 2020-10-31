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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, и Эндрю Шофер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацак
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 02:25
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, и Эндрю Шофер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном 30 октября в Женеве.

Как передает Report, сопредседатели еще раз призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях в соответствии с московским Совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили в Париже 17 октября и в Вашингтоне 25 октября.

Без ущерба для соблюдения режима прекращения огня или других обязательств стороны договорились в срочном порядке предпринять ряд шагов, в том числе:

- стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом;

- стороны будут активно участвовать в выполнении операций по извлечению останков и обмену ими на поле боя, предоставляя МККК и личному представителя Действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия;

- стороны передадут МККК и личному представителя Действующего председателя ОБСЕ в течение одной недели список содержащихся в настоящее время военнопленных в целях обеспечения доступа и возможного обмена;

- стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября.

Стороны провели открытый и предметный обмен мнениями, направленный на прояснение их переговорных позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября.

Сопредседатели продолжат интенсивную работу со сторонами для поиска мирного урегулирования конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Minsk qrupu həmsədrləri XİN başçılarının görüşünə dair bəyanat yayıblar

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