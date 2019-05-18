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Со дня оккупации Лачина минуло 27 лет

Со дня оккупации Лачина минуло 27 лет

Сегодня минуло 27 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении азербайджанского района Лачин.

Как передает Report, 18 мая 1992 года в результате оккупации Лачинского района ВС Армении, враги завладели 1 городом, 1 поселком и 122 селами, 262 человека погибли, 65 были взяты в заложники, 103 лачинца стали инвалидами.

По району из 24 374 детей в возрасте от 1 до 16 лет 18 стали шехидами, 225 – инвалидами, 31 – потерял обоих родителей. В результате оккупации 63 341 гражданин Азербайджана стали вынужденными переселенцами. На оккупированной территории осталось 133 крупных и средних предприятия, 217 очагов культуры, около 40 культурных и исторических памятников, десятки школ находятся в зоне оккупации.

В результате оккупации несколько культурно-исторических памятников Лачинского района, площадь которого составляет 1 835 кв. км., были разграблены вражеской стороной или армянизированы. Оккупация Лачина, имеющего важную геостратегическую позицию, нанесла серьезный ущерб экономике Азербайджана. Враги привели в непригодное состояние центры легкой промышленности района и другие отрасли сельского хозяйства.

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