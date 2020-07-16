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Швеция призвала к деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе

Швеция призвала к деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе Урегулирование затяжных конфликтов станет приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году
Нагорно-карабахский конфликт
16 июля 2020 г. 19:12
Швеция призвала к деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе

Швеция в рамках председательства в ОБСЕ в 2012 году сосредоточится  на европейском порядке безопасности и  усилиям  по урегулированию конфликтов в регионе ОБСЕ. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Швеции Роберт Ридберг, выступая перед Постоянным Советом ОБСЕ  по приоритетным направлениям будущего председательства.

Он сказал, что основное внимание Швеции в качестве председателя в ОБСЕ  будет сосредоточено на основах и основополагающих задачах организации, напомнив государствам-участникам о том, что настало время выполнить общие обязательства, изложенные в Хельсинкском заключительном акте, и Парижской хартии 1990 года.

Касательно существующих конфликтов регионе ОБСЕ, Ридберготметил, что усилия по их урегулированию будут в "самом верху повестки дня нового председателя". Что касается затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ, он сказал, что Швеция поддержит усилия, направленные на то, чтобы приблизить эти конфликты к разрешению.

Ридберг выразил глубокую обеспокоенность ростом насилия и гибелью людей на границе между Арменией и Азербайджаном.

"Мы поддерживаем деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Личного представителя действующего председателя ОБСЕ  в их усилиях по деэскалации ситуации", - сказал он.

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