О нас
Report Georgia

Сафаров: Военных преступников Армении должен судить международный трибунал

Сафаров: Военных преступников Армении должен судить международный трибунал Продолжительные атаки нацелены на мирное население, и осуществляются целенаправленно
Нагорно-карабахский конфликт
898
24 октября 2020 г. 17:26
Сафаров: Военных преступников Армении должен судить международный трибунал

"С 27 сентября по сегодняшний день вооруженные силы Армении регулярно подвергают атакам места проживания гражданского населения Азербайджана. В результате этого было убито более 60 гражданских лиц, из них 10 - дети. Один из погибших был гражданином России. Это показывает, что военно-политическое руководство Армении приняло решение о совершении преступлений против человечности".

Об этом Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Он отметил, в результате агрессии Армении было разрушено большое количество гражданских объектов. Среди них школы, детские сады и другие гражданские объекты:

"Продолжительные атаки нацелены на мирное население, и осуществляются целенаправленно. Наглядным примером преступления является использование Арменией баллистических ракет, кассетных бомб и запрещенного оружия против гражданского населения. В Совбезе ООН поднят вопрос, чтобы Армения была привлечена к ответственности, дана юридическая оценка совершенным ею преступлениям.

Соответствующие структуры правительства Азербайджана предоставили в международные организации отчеты правительства, обращения и заявления. Руководящие правительством Армении, принимающие такие решения лица должны быть привлечены к ответственности за преступления против человечности и нарушение гуманитарного права. Согласно структуре ООН, могут быть применены экономические, дипломатические и др. санкции. Основной момент – нарушение прав детей. Нормами Женевских конвенций запрещены нападения как на гражданское население в целом, так и на отдельных мирных граждан. Это означает нарушение гуманитарного права. Факты обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами Армении должны рассматриваться международным трибуналом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Elgün Səfərov: "Ermənistanın mülki əhaliyə hücumları insanlığa qarşı hərbi cinayətdir"

Новости партнеров

Самое важное

Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
Лачин и Губадлы подвергаются ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении
24 октября 2020 г. 14:29
Хикмет Гаджиев: Новая волна дениализма начнется со стороны Армении
ВидеоХикмет Гаджиев: Новая волна дениализма начнется со стороны Армении
24 октября 2020 г. 08:36
Обстановка на фронте по состоянию на 24 октября
Обстановка на фронте по состоянию на 24 октября
24 октября 2020 г. 08:15
Джейхун Байрамов обсудил Карабахский конфликт с Нэнси Пелоси
Джейхун Байрамов обсудил Карабахский конфликт с Нэнси Пелоси
24 октября 2020 г. 04:56
Добровольческие отряды и боевая техника противника уничтожены
Добровольческие отряды и боевая техника противника уничтожены
23 октября 2020 г. 23:22
МО: Армия Азербайджана не обстреливает города Ханкенди и Ходжавенд
МО: Армия Азербайджана не обстреливает города Ханкенди и Ходжавенд
23 октября 2020 г. 21:52
Приостанавливается въезд и выезд в ряд сел и городов
Приостанавливается въезд и выезд в ряд сел и городов
23 октября 2020 г. 18:17
Освобождены ряд сел Ходжавендского, Джебраильского и Зангиланского районов
Освобождены ряд сел Ходжавендского, Джебраильского и Зангиланского районов
23 октября 2020 г. 17:44
Распространение видеокадров из зоны боевых действий является преступлением
Распространение видеокадров из зоны боевых действий является преступлением
23 октября 2020 г. 16:37
Президент побеседовал с отцом Национального героя Шукюра Гамидова
Президент побеседовал с отцом Национального героя Шукюра Гамидова
23 октября 2020 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi