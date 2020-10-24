Сафаров: Военных преступников Армении должен судить международный трибунал

Продолжительные атаки нацелены на мирное население, и осуществляются целенаправленно

"С 27 сентября по сегодняшний день вооруженные силы Армении регулярно подвергают атакам места проживания гражданского населения Азербайджана. В результате этого было убито более 60 гражданских лиц, из них 10 - дети. Один из погибших был гражданином России. Это показывает, что военно-политическое руководство Армении приняло решение о совершении преступлений против человечности".

Об этом Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Он отметил, в результате агрессии Армении было разрушено большое количество гражданских объектов. Среди них школы, детские сады и другие гражданские объекты:

"Продолжительные атаки нацелены на мирное население, и осуществляются целенаправленно. Наглядным примером преступления является использование Арменией баллистических ракет, кассетных бомб и запрещенного оружия против гражданского населения. В Совбезе ООН поднят вопрос, чтобы Армения была привлечена к ответственности, дана юридическая оценка совершенным ею преступлениям.

Соответствующие структуры правительства Азербайджана предоставили в международные организации отчеты правительства, обращения и заявления. Руководящие правительством Армении, принимающие такие решения лица должны быть привлечены к ответственности за преступления против человечности и нарушение гуманитарного права. Согласно структуре ООН, могут быть применены экономические, дипломатические и др. санкции. Основной момент – нарушение прав детей. Нормами Женевских конвенций запрещены нападения как на гражданское население в целом, так и на отдельных мирных граждан. Это означает нарушение гуманитарного права. Факты обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами Армении должны рассматриваться международным трибуналом".