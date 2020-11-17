Путин: У России с Турцией хороший опыт взаимодействия

Совместный российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники.

Совместный российско-турецкий центр по Карабаху будет использовать беспилотники.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал президент России Владимир Путин.

"У нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы вместе организуем совместное патрулирование, конвои. Мы договорились о том, что создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, получать информацию и вместе ее анализировать", - сказал он.