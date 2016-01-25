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    ​Президент ПАСЕ: Необходимо найти пути продвижения вперед процесса нагорно-карабахского урегулирования

    Нет шагов вперед касательно нагорно-карабахского урегулирования

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предстоит решать, будет ли принята резолюция по нагорно-карабахскому конфликту в рамках сессии, которая начала свою работу сегодня в Страсбурге.

    Как сообщает Report, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Страсбурге президент ПАСЕ Анн Брассер.

    Комментируя вопрос журналистов о планирующихся обсуждениях этого конфликта в рамках сессии, учитывая недавнее заявлении сопредседателей Миснкой группы ОБСЕ по этому поводу, А. Брассер заявила, что Ассамблее предстоит самой обсуждать этот вопрос и решать.

    "Нет шагов вперед касательно нагорно-карабахского урегулирования, и нужно что-то сделать. Необходимо найти пути, как продвинуть этот процесс вперед", - заявила Брассер, подчеркнув, что ПАСЕ готово внести свой вклад в этот вопрос. 

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