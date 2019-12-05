Президент ПА ОБСЕ: Мы хотим видеть больше оптимистичных знаков в урегулировании карабахского конфликта

"Мы хотим видеть больше оптимистичных знаков касательно решения нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели на 26-м Совете министров иностранных дел организации.

Он также подчеркнул, что "население на пространстве ОБСЕ ждет от политиков урегулирования конфликтов.

Кроме того, Г. Церетели отметил важность деятельности ОБСЕ по обеспечению благосостояния населения и их безопасности: "Люди заслуживают улучшения их повседневной жизни и надеются на укрепление безопасности и обеспечение лучшего будущего", - сказал он.