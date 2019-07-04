Захарова: Позиция России по карабахскому урегулированию не может измениться

"Встреча посла России в Армении Сергея Копыркина и представителей оргкомитета форума "Стратегический союз: Армения-Карабах" не имеет политической составляющей".

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Была встреча с руководителями "Дашнакцутюн" - одной из старейших политических партий страны. Я могу также подтвердить, что эта встреча и беседа была инициирована армянской стороной, затрагивала широкий спектр вопросов. Обсуждалась и тема Нагорного Карабаха, хотя и не была центральной. Я также могу сказать, что, учитывая, что мы видели соответствующие материалы в прессе и уточняли, то что с руководством этой политической партии придут представители оргкомитета форума "Стратегический союз: Армения-Карабах" наши дипломаты не были информированы", - заявила М.Захарова.

"Никаким образом позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась и не может измениться. Наша позиция всегда отличалась взвешенностью и сбалансированностью", - подчеркнула представитель российского МИД.

В конце она добавила, что "российская сторона проинформировала азербайджанских коллег по этому поводу именно в таком ключе".