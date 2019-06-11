Посол в Ереване: ​Россия выступает против эскалации в Карабахе

Россия выступает против эскалации в Нагорном Карабахе, последнее слово в урегулировании остается за сторонами конфликта.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции в Ереване.

"Мы за то, чтобы не было эскалации, чтобы был налажен устойчивый переговорный процесс", - сказал С.Копыркин.

Он отметил, что конечное решение должны принять стороны конфликта.

"Надо сбалансированно подходить к роли России. Наша задача - содействовать по имеющимся у нас, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как стратегического союзника, механизмам. Говорить, что все зависит от России, неправильно", - добавил дипломат.