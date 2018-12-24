Посол: Россия, как страна МГ ОБСЕ, поддерживает контакты глав МИД Азербайджана и Армении

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Испытываю осторожный оптимизм, что в следующем году будет создана более благоприятная атмосфера по нагорно-карабахскому урегулированию"

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, комментируя вопрос о перспективах урегулирования конфликта на следующий год.

Посол напомнил, что основы для этого уже были заложены и в нынешнем году, когда состоялись встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

"Совсем недавно я слышал оценки главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова по этой теме, и знаю, что на январь запланирована очередная встреча. Мы в России приветствуем такую намечающуюся тенденцию и, как страна-сопредседатель Минской группы, будем продолжать поддерживать такие встречи", - заявил М. Бочарников.