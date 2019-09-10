​Посол: Позиция Украины по Карабаху неизменна

Позиция Украины в вопросе нагорно-карабахского конфликта абсолютно последовательна и неизменна.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции.

"Украина и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга, что неоднократно было задокументировано в заявлениях. Инициатива резолюции поддержания территориальной целостности Азербайджана на ГА ООН принадлежит Украине. Переговоры могут длиться годами, но безрезультатно. Инструмент санкций эффективен, но для его полноценной реализации нужно время",- отметил посол.

По его словам, для того, чтобы решить вопрос конфликтов на постсоветском пространстве, в частности, в рамках ГУАМ, "показательно было бы решение хотя бы одного конфликта".

"Необходимо двигаться консолидировано, в рамках консультаций, в одном направлении. Страны ГУАМ имеют общую боль, она нас закалила. ... Мы хотим видеть Азербайджан стабильным и процветающим государством, у нас есть множество площадок для общения и мы должны выступать с единой позиции",- подытожил посол Украины.