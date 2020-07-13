Посол: Пока будет оккупирована территория Азербайджана, такие инциденты неизбежны

Полад Бюльбюль оглы: Азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий

"Азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны". Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в интервью радиостанции "Говорит Москва", комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, большие страны, наши соседи, стараются заморозить этот конфликт, чтобы он бесконечно длился. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то естественно будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция. Я удивляюсь, как её не слышат, её не понимают. Мы об этом много раз говорили, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона", - заявил посол.

"Дело не в том, кто первый начал, кто второй ответил. Это всё детали, которые не имеют значения, - добавил Полад Бюльбюль оглы, - "Вопрос – почему это возникает? Потому что оккупированы территории Азербайджана. Потому что иностранные войска силой удерживают территорию Азербайджана. Я не стесняюсь и говорю, что пора решить этот конфликт на основе международного права, а международное право полностью на азербайджанской стороне. Ну сколько же можно терпеть? Это всё равно, что в вашей квартире вы кому-то разрешили пережить какое-то время, предположим, год-два, а потом человек говорит: "Я здесь жил, это квартира моя, давай, хозяин, убирайся отсюда".

Сегодня азербайджанская армия способна выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Верховный главнокомандующий не даёт эту команду, потому что не хочет, чтобы текла кровь. Вчера Азербайджан понёс очередные жертвы. Мы их не скрываем. Вопрос нужно решить. Мы готовы решать его мирным путём. Но не переговоры ради переговоров, а конкретные субстантивные переговоры, которые могут сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Пока вопрос не решен, такие вещи могут происходить".