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Бои на линии фронта продолжаются, погиб лейтенант Азербайджанской армии

Бои на линии фронта продолжаются, погиб лейтенант Азербайджанской армии Против врага применяются карательные меры
Армия
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13 июля 2020 г. 09:45
Бои на линии фронта продолжаются, погиб лейтенант Азербайджанской армии

Напряженность на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась и в ночь на 13 июля.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе ночных боев наши подразделения с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнование семье погибшего военнослужащего.

Аллах ряхмят елясин!

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры.

Противник скрывает информацию о жертвах.

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Версия на азербайджанском языке Cəbhədə döyüşlər davam edir, Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı şəhid olub

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