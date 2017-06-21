Посол Азербайджана в Италии ответил главе МИД Армении

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбалдян в интервью итальянской газете Corriere della Sera попытался показать свою страну, как государство, щепетильно относящееся к проблеме беженцев, миграции, национальных меньшинств в мире, верное ценностям мультикультурализма, а также дал искаженную информацию об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и нынешнем переговорном процессе.

Как сообщает Report, в ответ на ложь армянского министра в той же самой газете было опубликовано письмо посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде.

В материале под заголовком "Азербайджан Армении: Хватит лжи о беженцах" азербайджанский дипломат пишет: "Эдвард Налбалдян, как министр такой страны, как Армения, которая более 20 лет, игнорируя соответствующие резолюции Совбеза ООН, проводит в отношении Азербайджана агрессию, сохраняет под оккупацией 20% международно признанных земель Азербайджана, включая нагорно-карабахский регион и 7 прилегающих районов, превратила более 1 млн. азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев, проводя в отношении них политику этнической чистки, разрушая историко-культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях, а также превратившаяся в моноэтническое государство, которое на государственном уровне поощряет политику дискриминации, не имеет морального права говорить о проблеме беженцев, национальных меньшинств, мультикультурализме и мире".

М.Ахмедзаде добавил, что неоднократно высказываемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявления, основанные на Хельсинском заключительном акте, и находящийся сейчас на столе переговоров документ первым шагом в поэтапном урегулировании конфликта подразумевают вывод армянских войск с оккупированных районов, прилегающих к нагорно-карабахскому региону: "Однако Армения игнорирует эти призывы и продолжает искажать заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывающие стороны к субстантивным переговорам для урегулирования конфликта".

Азербайджанский посол, отметивший, что субстантивные переговоры охватывают комплекс мер, включая изменение неприемлемого, по мнению сопредседателей, "статуса-кво", т.е. вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, завершил свой материал так: "Армения вместо того, чтобы обманывать международную общественность, должна конструктивно участвовать в субстантивных переговорах по документу, который лежит сейчас на столе переговоров, для достижения урегулирования конфликта и обеспечения в регионе устойчивого мира".