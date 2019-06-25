Вице-премьер: После апрельских боев враг потерял сон, не может успокоиться

"Завтра День Вооруженных сил. Каждый гражданин Азербайджана может справедливо гордиться, что наши Вооруженные силы мощны и грандиозны. Я уверен, что после апрельских боев враг потерял сон, не может успокоиться и прийти в себя".

Как сообщает Report, об этом в своей статье "Национальная армия: Источник силы государства и гордости народа" подчеркивает вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

"Можно особо гордиться тем, что азербайджанская армия по мощи и оснащению стоит в одном ряду с самыми сильными армиями мира. Грандиозная азербайджанская армия, строительство которой началось в период реализации стратегии независимой государственности общенационального лидера Гейдара Алиева, под руководством президента Ильхама Алиева заняла достойное место в ряду мощнейших армий мира.

В День Вооруженных сил, совершив экскурс в историю, невозможно не вспомнить анархию в сфере Вооруженных сил в 1992-1993 годы. Невозможно было создать сильную дисциплинированную армию, защита земель не была организована должным образом. Я склоняю голову перед светлой памятью сражающихся в добровольных батальонах, перед памятью каждого, кто пал в боях, проявив большой героизм за целостность родины. Они были истинными героями.

Эти годы остались позади. Азербайджан изменился. Благодаря воле народа, мудрости Верховного главнокомандующего, мощи нашей армии никто не ставит под сомнение возвращение наших оккупированных земель. И этот день не далек.

С Днем Вооруженных сил!", - подчеркнул А.Ахмедов.