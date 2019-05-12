Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как передает Report, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Мунджуглу, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.