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Пашинян вновь молит Путина о помощи

Пашинян вновь молит Путина о помощи Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Армении
Нагорно-карабахский конфликт
31 октября 2020 г. 10:52
Пашинян вновь молит Путина о помощи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что такое обращение Н. Пашиняна основывается на втором пункте "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией" от 1997 года.

С момента начала контрнаступательной операции ВС Азербайджана по освобождению оккупированных территорий премьер Армении не впервые молит о помощи президента России. Ранее он неоднократно пытался дозвониться до него по телефону.

В октябре телеканал "Россия-1" распространил кадры, на которых Владимир Путин во время встречи с членами правительства России отвлекается на бесконечные звонки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремль.

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