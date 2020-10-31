Пашинян вновь молит Путина о помощи

Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит незамедлительно начать консультации по предоставлению помощи Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что такое обращение Н. Пашиняна основывается на втором пункте "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией" от 1997 года.

С момента начала контрнаступательной операции ВС Азербайджана по освобождению оккупированных территорий премьер Армении не впервые молит о помощи президента России. Ранее он неоднократно пытался дозвониться до него по телефону.

В октябре телеканал "Россия-1" распространил кадры, на которых Владимир Путин во время встречи с членами правительства России отвлекается на бесконечные звонки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремль.