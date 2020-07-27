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Парламент Малайзии поддержал Азербайджан

Парламент Малайзии поддержал Азербайджан Группа дружбы Малайзия-Азербайджан в парламенте Малайзии выступила с заявлением, в котором выразила решительную поддержку Азербайджану в связи с попытками вооруженных сил Армении захватить позиции в направлении Товузского района государственной границы с
Нагорно-карабахский конфликт
27 июля 2020 г. 08:26
Парламент Малайзии поддержал Азербайджан

Группа дружбы Малайзия-Азербайджан в парламенте Малайзии выступила с заявлением, в котором выразила решительную поддержку Азербайджану в связи с начавшимися с 12 июля попытками вооруженных сил Армении захватить позиции в направлении Товузского района государственной границы с Азербайджаном.

Как сообщили Report в посольстве Малайзии в Азербайджане, в заявлении, подписанном председателем Межпарламентской группы дружбы Датуком Розманом Бин Датуком Хаджи Исли, осуждается агрессия вооруженных сил Армении и выражается безоговорочная поддержка независимости Азербайджана, а также его территориальной целостности и суверенитету.

Со ссылкой на коммюнике Координационного бюро Движения неприсоединения, принятого 18 июля, было отмечено, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть решен в рамках резолюций Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, подчеркнута солидарность с Азербайджанской Республикой в деле восстановления ее территориальной целостности. Также была упомянута резолюция Организации исламского сотрудничества от 14 июля 2020 года и озвучено требование о безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, была выражена поддержка мирному урегулированию конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджанской Республики.

В связи с заявлением посол Азербайджанской Республики в Малайзии Галей Аллахвердиев поблагодарил членов Группы дружбы Малайзия-Азербайджан, подчеркнув, что дружественные и тесные отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и уважении, а также сильной и принципиальной воле, проявленной высшими политическими институтами Азербайджана и Малайзии в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Malayziya Parlamenti Azərbaycana dəstək verdi
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