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    ООН: Встреча президентов Азербайджана и Армении будет способствовать повышению уровня доверия

    Антониу Гутерреш приветствует состоявшуюся 23 сентября встречу сопредседателей МГОБСЕ и глав МИД Азербайджана и Армении
    © Flickr/ UN Geneva

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует состоявшуюся 23 сентября встречу сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    "Генсек поддерживает усилия сопредседателей в направлении деэскалации и возобновления переговорного процесса. Он надеется, что запланированная на уровне президентов встреча будет способствовать повышению уровня доверия между сторонами и стимулированию необходимой политической воли по поиску компромиссных решений по ключевым вопросам", - говорится в заявлении Дюжаррика.

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