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ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом Report сообщили  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

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