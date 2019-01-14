ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 15 января 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.