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ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 10 февраля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Сейсулан Тертерского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер.

На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Евгений Шаров и Питер Сведберг. 

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