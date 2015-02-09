ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер

9 февраля, 2015 12:56

https://report.az/storage/news/4b8b591ecf7aec27e274840e83fbb339/ad5a6630-b832-470b-8a99-056fb7c1431a_292.jpg Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 10 февраля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск вблизи села Сейсулан Тертерского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Саймон Тиллер. На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Евгений Шаров и Питер Сведберг.

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