На международном мероприятии в Катаре предотвращена провокация армян

Делегация Азербайджана, состоящая из депутатов Милли Меджлиса Шахина Исмайлова, Кямрана Байрамова и Соны Алиевой, приняла участие в 140-й ассамблее Международного межпарламентского союза на тему "Парламенты как платформа для повышения уровня образования во имя мира, безопасности и верховенства закона", которое проходило в столице Катара, Дохе, с 6 по 10 апреля.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, в мероприятии приняли участие более 2200 делегатов из более 150 стран мира.

На церемонии открытия выступили эмир Катара шейх Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани, спикер парламента Катара Ахмед бин Абдулла Аль Махмуд, президент Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и генсек Мартин Чунгонг, затем было продемонстрировано видеообращение генсека ООН Антонио Гутерреша.

Депутат Милли Меджлиса Шахин Исмайлов во время выступления на Форуме молодых парламентариев Ассамблеи подробно рассказал о проводимой в стране молодежной политике.

На заседании постоянного комитета по миру и международной безопасности Ассамблеи был обсужден проект резолюции под названием "Недопустимость использования наемников как средства, расшатывающего мир и нарушающего права человека". Обсуждались более 120 предложений к документу, представленных 20-ю государствами.

От имени азербайджанской делегации депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов заявил, что предлагаемые поправки подразумевают включение в резолюцию, наряду с выражением "территориальная целостность государств", также и выражения "неприкосновенность границ, признанных на международном уровне". Изменение было вынесено на голосование и, несмотря на протесты армянской стороны, принято.

Сообщается, что на ассамблее делегация Армении в очередной раз прибегла к провокации и внесла 9 предложений, которые подразумевали изъятие из всего текста выражения "территориальная целостность" и включали выражение о "праве народов на самоопределение". Во время обсуждения этих предложений азербайджанская делегация выразила категорический протест. В результате голосования все предложения армянских депутатов были отклонены. Окончательный проект предложений был вынесен на голосование и принят на Ассамблее межпарламентского союза.

В работе ассамблеи, наряду с делегацией Милли Меджлиса, также принял участие посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмайлов.